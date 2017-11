In jedes Haus eine Krippe

Krippenbaukurs im Endspurt

Götzis Am 8. Dezember findet jährlich die große Ausstellung der Krippen statt. Es ist dies eine Krippenausstellung der besonderen Art. Alle Krippen, die hier ausgestellt werden, sind im selben Jahr in den Krippenbaukursen im Herbst entstanden.

Die Krippenbauer stehen einmal in der Woche an einem der Werktische und bauen an ihren Kunstwerken. Ob orientalische oder heimatliche Krippen, Wurzelkrippen oder eine Fastenkrippe, jeder wie er möchte. Mit viel Elan haben die Krippenbaukurse gestartet. Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag, an diesen Tagen geht es im Krippenbaulokal rund! Eifrig wird geplant, gesägt, geschliffen, genagelt und gemalt.