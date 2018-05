In Italien rücken Wahlen im Juli näher

In Italien mehren sich die Anzeichen für eine Neuwahl. Präsident Sergio Mattarella stößt mit seinem Vorschlag, eine neutrale Expertenregierung bis zu Neuwahlen im kommenden Frühjahr einzusetzen, auf wenig Zustimmung unter den stärksten Parteien. Die Sieger bei den Parlamentswahlen am 4. März schlagen einen Urnengang im Juli vor.

Der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, sprach sich in einem Interview am Dienstag für Wahlen am 22. Juli aus. “Diese Wahl wird ein Referendum zwischen uns und der Lega sein”, betonte Di Maio. Auch die rechtspopulistische Lega sprach sich für Wahlen im Juli aus, was in Italien präzedenzlos wäre. Das Land hat bisher noch nie im Hochsommer gewählt. Politische Beobachter warnen vor der Gefahr, dass bei “Strandbadwahlen” die Stimmenenthaltung besonders hoch wäre. Für viele Italiener ist der Juli ein Urlaubsmonat.