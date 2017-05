In Grazer “SEXperten”-Ausstellung wird’s bunt getrieben

Die Ausstellung basiert auf jener vom Liechtensteinischen Landesmuseum: Die vom Nachbarland rund 50 verliehenen Exponate wurden vom Universalmuseum Joanneum um weitere rund 150 Objekte erweitert und in 35 Themenbereiche gegliedert, schilderte Kuratorin Ursula Stockinger am Donnerstag beim Presserundgang. Zu finden sind “nicht alltägliche Objekte”, 24 Filme, “weil da viel in Bewegung ist” und teils sehr große präparierte Tiere wie etwa zwei rivalisierende Rothirsche beim Kampf in der Brunftzeit. Die Schau zielt darauf ab, in mehreren knackig beschriebenen Geschichten, die verschiedenen Paarungsstrategien darzustellen. Sie ist von 5. Mai 2017 bis 7. Jänner 2018 im Naturkundemuseum im Joanneumsviertel in Graz zu sehen.

Stockinger erklärte, dass die Ausstellung thematisch einen Bogen von der Partnersuche, der Auswahl, dem Sex bis hin zu den Tierkindern und ungewöhnlichen Beziehungen spannt. Darunter entdeckt man etwa Käfer in den Tropen, bei denen eigentlich nur die Weibchen nachts blinken und Männchen anziehen. Doch manchmal blinken auch die Männchen, um Rivalen anzulocken und sie dann zu verspeisen, schilderte Stockinger.

Interessant sind auch die unterschiedlichen Zwittertiere, etwa die Tigerschnegel, der auch Tigernacktschnecke genannt wird und in unseren Gärten oft zu finden ist: Diese Schnecke verfügt über männliche und weibliche Organe. Bevor es zwischen zwei von ihnen zur Sache geht, kriechen sie auf einen Baum und lassen sich an einem bis zu eineinhalb Meter langen Schleimfaden hinab, umwickeln sich sowie ihre fast körperlangen Penisse und übergeben jeweils die Spermien. In der Natur wird die Paarung nur selten beobachtet. In der Ausstellung ist aber ein Modell des Sexakts zu sehen. Daneben zirpen die Mittelmeerfeldgrillen: einige der lebend ausgestellten Insekten.

Bei den Flugtieren können ebenfalls spannende Paarungsverhalten entdeckt werden: Für erstaunlich viele Entenweibchen endet der Sex mit dem Tod, weil sie oft von vielen Erpeln begattet und dabei unter Wasser gedrückt werden. Sind es zu viele, kann es passieren, dass die Ente ertrinkt. Bei den Bienen sind wiederum die Männchen am Ende tot: Sie geben beim “Hochzeitsflug” der Bienenkönigin ihr bestes, doch nachdem ihr Begattungsorgan in der Königin stecken bleibt, fallen die Drohnen zu Boden und sterben. Ein Film in der Ausstellung zeigt detaillierte Aufnahmen dieses Paarungsfluges.

Die Schau zeigt auch diverse Rekorde auf. Zu sehen sind etwa die im Wasser lebenden sogenannten Papierboote, die mit Kraken verwandt sind. Das Weibchen kann bis zu 45 Zentimeter groß werden, während die Männchen stets bei etwa zwei Zentimeter Größe bleiben. Sie können ihren Begattungsarm abtrennen und dieser sucht sich dann selbstständig seinen Weg in das Weibchen, um es zu befruchten. Unter den Rekorden der Ausstellung ist auch ein Spermaknäuel der etwa zwei Millimeter kleinen Obst-Taufliege vergrößert zu sehen: Wickelt man das Sperma auseinander, kommt es auf eine Länge von erstaunlichen 5,8 Zentimetern.

Ein größerer Teil der Schau wird den Tierkindern gewidmet: Ausgestellt werden etwa ein präparierter kleiner Igel, eine Baby-Wildkatze oder auch ein kleiner Wolf. “Die sind nur selten in Ausstellungen zu sehen, weil sie schwer zu beschaffen sind”, erklärte Peter Niederklopfer aus Liechtenstein. Am Ende des Rundgangs im Museum bekommen die Besucher auch noch einen Einblick in homosexuelle oder homosoziale Beziehungen im Tierreich, die dort fest verankert sind und unterschiedliche Vorteile bieten.

(APA)