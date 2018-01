In Göfis steigt die Einwohnerzahl weiter

Die Gemeinde Göfis bleibt weiterhin ein attraktives Wohngebiet und mit Jahresbeginn hatten 3.522 Personen ihren Wohnsitz in Göfis gemeldet.

Göfis Schon seit Jahren gilt die Gemeinde Göfis als begehrtes Ziel, vor allem für Familien, die sonniges Wohnen mit einer Traumaussicht suchen. So hat die Bevölkerungsentwicklung auch in diesem Jahr wieder leicht zugenommen.

Zum Stichtag 1. Jänner 2017 betrug die Einwohnerzahl in Göfis 3.517 Personen – ein Jahr später am 1. Jänner 2018 liegt die Einwohnerzahl der Gemeinde bei 3.522. Davon sind 3.322 Personen mit Hauptwohnsitz und 200 mit weiterem Wohnsitz in Göfis gemeldet. Dabei haben 3.102 Personen die österreichische und 420 Personen eine ausländische Staatsbürgerschaft, wobei die deutschen Staatsbürger die Oberhand haben. Neben 17 Sterbefällen kamen im Jahr 2017 35 Kinder zur Welt, 16 Paare haben geheiratet und 2 Ehescheidungen sind zu verzeichnen. Interessant eine Zahl der Statistik Austria: Bei der ersten Volkszählung im Jahre 1869, also vor 149 Jahren, lebten in Göfis 972 Einwohner. MIMA