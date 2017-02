In gemütlicher Runde häkeln oder vorlesen

Feldkirch. (etu) Intim, im engen Kreis werden in der AK-Bibliothek neue Freundschaften geschlossen. Vor zwei Jahren wurde die Veranstaltungsreihe „Wollmaus trifft Leseratte“ ins Leben gerufen. Und seither wird dieses Angebot gut genutzt – jeden dritten Donnerstag in der Bücherei der Arbeiterkammer Feldkirch bei kostenlosem Eintritt. Die Organisatorinnen Ulrike Keckeis und Hildegard Nachbaur erkannten den stetigen Zuwachs des Häkel-Hypes in Vorarlberg. Die „alte Masche“ liegt wieder im Trend – das beweist auch die große Nachfrage. 16 Teilnehmer nahmen am ersten Abend teil. Zwei Jahre später wird dieser Schnitt fast kontinuierlich gehalten.

Die Profis von „Wooloomooloo“ begleiteten den letzten Häkelabend, damit auch „Greenhorns“ an der Nadel sich gleich zurechtfanden. Viel Leselektüre stand gratis zur Verfügung und auch für das passende Werkzeug war gesorgt.

Der nächste Termin ist am Donnerstag, 16. März. An diesem Abend wird wieder hemmungslos gestrickt, gehäkelt, gequasselt und vorgelesen. Die reinste Woll-Lust eben.

Info: Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten unter AK-Bibliothek Feldkirch, Telefon 050/258-4510