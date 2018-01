In Dornbirn wurden die Tennis-Winterkronen vergeben

An den vergangenen beiden Wochenenden gingen in der Dornbirner Messe-Tennishalle die Vorarlberger Tennis-Hallen-Landesmeisterschaft der allgemeinen Klasse 2018 über die Bühne.

Dornbirn Traditionell findet in Vorarlberg zum Jahresbeginn die Tennislandesmeisterschaft der allgemeinen Klasse statt. Der Vorarlberger Tennisverband als Veranstalter konnte zu den Titelkämpfen 2018 in der Messehalle Dornbirn zahlreiche Tennissportler aus dem ganzen Land begrüssen.

Bei den Damen konnte sich dabei die junge Lochauerin Chiara Büchel schon in der Vorrunde mit zwei Siegen durchsetzten und sich somit für das Finale qualifizieren. Und auch dort gab Büchel keinen Satz ab und sicherte sich mit einem 7:6 und 6:2 Erfolg gegen Laura Fuchs vom TC Haselstauden den Landesmeistertitel 2018. Bei den Herren kam es zum Finale der beiden Topgesetzten – Robin Peham vom TC Altenstadt traf auf Felix Wohlgenannt vom TC ESV Feldkirch. In einem spannenden Duell konnte sich am Ende Wohlgenannt knapp mit 4:6, 6:4, 7:6 durchsetzen und holte sich die Tennis-Winterkrone.