In Dornbirn ist Christkindlemarkt

Genau einen Monat vor dem großen Fest öffnete am vergangenen Freitag auch in der Messestadt der Christkindlemarkt seine Pforten.

Dornbirn Bis zum 23. Dezember präsentiert sich die Dornbirner Innenstadt in weihnachtlichem Flair und die zahlreichen Aussteller und Gastroanbieter bieten täglich ein abwechslungsreiches Programm.

Zahlreiche Neuerungen beim Christkindlemarkt

Der Dornbirner Christkindlemarkt erlebt dabei in diesem Jahr zahlreiche Neuerungen die von der Dekoration und Gestaltung, über die Standplätze bis zum Programm reichen. Ein Highlight dabei der riesige Adventskranz mit drei Meter Durchmesser, der über den Brunnen gebaut wurde und bei welchem jede Woche die Geschichte des heiligen Simon mit seinen vier Lichtern vorgetragen und so das Adventkerzenanzünden zelebriert wird. Weiters konnte auch das Kinderprogramm in diesem Jahr erweitert werden und so steht im Pfarrpark eine 90 Quadratmeter große Back- und Bastelstube bereit. Ponyreiten, sowie der lebendige Streichelzoo im Pfarrhof sind weitere Neuerungen 2017.

Neuer Standort für Kunsthandwerker

Einen neuen Standort beim Christkindlemarkt haben dabei die Kunsthandwerker erhalten. Diese präsentieren sich in diesem Jahr erstmals im Park beim Stadtmuseum und mit wöchentlich wechselnden Anbietern und Künstlern ist ein breites aber bedächtig ausgewähltes Sortiment gesichert. Ob selbstgebackenes, Gestricktes, Gebasteltes, Geflochtenes oder Getöpfertes hier werden zahlreiche Wünsche ans Christkind erfüllt. Dazu lädt am 15. Dezember auch die lange Einkaufsnacht im Advent ein, bei welcher zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt ein weihnachtliches Einkaufserlebnis bis 21.30 Uhr bieten. Für leuchtende Kinderaugen sorgen dazu auch in diesem Jahr wieder der große Eislaufplatz, das Karussell und die Eisenbahn.

Erweiterter Marktbetrieb am Sonntag