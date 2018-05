In Dornbirn dreht sich alles um Europa

Erstmals findet am kommenden Freitag in der Dornbirner Innenstadt das Europafest statt und bietet dabei zahlreiche Eindrücke und Köstlichkeiten aus den verschiedensten Ländern.

Dornbirn Am kommenden Freitag ab 15 Uhr ist Europa in der Dornbirner Innenstadt zu Gast. Gleichzeitig dazu findet das Europäische Straßenmusikfestival statt, bei welchen den Besuchern verschiedenste Musik- und Akrobatikeinlagen geboten werden.

Am Freitag um 15 Uhr wird das Europafest am Marktplatz eröffnet und die Besucher erwartet ein vielfältiges Programm bis in die Nacht und eine tolle Auswahl traditioneller Gerichte aus den unterschiedlichsten Ländern. Während sich Belgien mit seinem Bier und Waffeln präsentiert, bietet Slowenien das bekannte Bogratsch und Verhackertes im Brot und beim Griechenland-Stand gibt es Souwlakis vom offenen Feuer. Neben den Schmankerln aus verschiedensten Ländern, werden auch kulturelle Besonderheiten am Dornbirner Marktplatz präsentiert: Das Wifi Vorarlberg zeigt alles zum Thema „Sprachen“ und EuropaUnion Vorarlberg alles zum Thema Europa, Auch das Gymnaestrada Team ist mit Maskottchen Dorli vor Ort und informiert über die Festspiele im kommenden Jahr in Dornbirn.