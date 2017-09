In die Herzen der Jury getanzt

Dornbirn/Glasgow. „The Various 8“ sind von der UDO World Hip Hop-Championship in Glasgow zurück und haben neben einer Menge schöner Erinnerungen auch eine großartige Erfolgsmeldung für ihre Tanzschule mit im Gepäck: Die acht Mädchen der FRK Dance School Dornbirn ertanzten sich den hervorragenden achten Platz und sind somit unter den Top Ten der Welt. „The Various 8“ mit ihrer Trainerin „Mona“ war als einzige österreichische Crew in Schottland vertreten und konnte überzeugen.

Wichtige Erfahrungen

„Neben dem Erfolgserlebnis sind es vor allem gemeinsame Erfahrungen wie diese, die einen jungen Menschen formen, die Wurzeln stärken und damit eine wichtige Basis für den Erfolg im Leben bilden. Tanz verbindet und prägt“, betont FRK-Präsidentin Ingeborg Peter. „Für unsere acht Nachwuchstänzerinnen war die Teilnahme auf jeden Fall ein großer Motivationsschub mit Vorfreude auf unerforschte Einflüsse und definitive Inspirationsquellen“, so Peter weiter.

Ermöglicht wurde die Teilnahme an der WM durch das Crowdfunding „mit.einander“. Die „Various-Crew“ und die gesamte FRK Dance School möchte sich an dieser Stelle bei allen bedanken, die das Projekt unterstützt haben.

Ab dieser Woche sind die neuen Kurse in der FRK Dance School & Academy wieder gestartet. Wer Interesse hat, sich fürs Tanzen begeistert oder so große Ziele wie „The Various 8“ hat, kann sich bei Ingeborg Peter (mobil: 0664 508 98 99) melden.

FRK Dance School & Academy

Dr. Anton Schneider Str. 28, 6850 Dornbirn

www.frk-danceschool.com