In die Donau bei Korneuburg gestürztes Auto geborgen

Das Auto wurde am Dienstag lokalisiert und geborgen - © APA (BFKDO KORNEUBURG)

Ein am vergangenen Samstag bei Korneuburg nahe Wien in die Donau gestürztes Auto ist am Dienstag lokalisiert und am Abend geborgen worden. Nach Angaben des NÖ Landesfeuerwehrkommandos befand sich ein Toter in dem Wagen. Die Suchaktion hatte gegen 14.00 Uhr begonnen, kurz vor 20.00 Uhr war die Bergung mittels Kran abgeschlossen.