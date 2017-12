In Deutschland zeichnen sich für 2018 heftige Konflikte ab

Den Deutschen stehen 2018 heiße Lohnverhandlungen mit erhöhter Streikgefahr bevor. Unter den Vorzeichen der andauernden Hochkonjunktur haben die Gewerkschaften höhere Forderungen als in den Vorjahren aufgelegt. Bei den anstehenden Verhandlungen dürften vor allem die industriellen Schwergewichte Metall und Elektro, Bau sowie Chemie für Konflikte sorgen.

Den Anfang macht die IG Metall für die deutschen Schlüsselbranchen Metall und Elektro, zu denen auch Exportweltmeister wie der Automobil- und der Maschinenbau gehören. In bisher zwei Verhandlungsrunden sind sich Gewerkschaft und Gesamtmetall noch nicht wirklich näher gekommen, was vor allem an den Forderungen zur Arbeitszeit liegt: Neben sechs Prozent mehr Geld will die Gewerkschaft für die rund 3,9 Millionen Arbeitnehmer das Recht erkämpfen, für zwei Jahre ihre Wochenarbeitszeit auf 28 Stunden zu reduzieren. Einige Gruppen wie Schichtarbeiter, junge Eltern und pflegende Angehörige sollen dabei noch einen Teillohnausgleich erhalten.