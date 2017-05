In Deutschland fehlen fast 300.000 KindergartenplÃ¤tze

Am größten ist der Mangel an Betreuungsplätzen in Nordrhein-Westfalen - © APA (Archiv)

In Deutschland fehlen einem Zeitungsbericht zufolge 293.486 Kitaplätze. Wie die “Bild”-Zeitung unter Berufung auf Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln berichtet, fehlen in Westdeutschland 262.436 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren. In Ostdeutschland sind es demnach 31.050 Plätze.