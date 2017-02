In der Ruhe liegt die Kraft

Formschön

Ganz im Gegenteil, die Sessel von heute sind wahre Designstücke, die viel Freude bereiten und ein Ort der Erholung sind. Es ist ein Möbel, welches sehr gut aussieht und perfekt in jedes Wohnzimmer passt. Die Sessel eignen sich zum Entspannen, Fernsehen, Lesen, Musikhören, gemütlichen Zusammensein oder einfach nur als Antistressoase.

Gesund

In der Herz-Waage-Position liegen die Füße höher als das Herz, sodass venöses Blut aus den Beinen entspannt zum Herzen zurückfließen kann. Erst durch die Kippfunktion wird die Position erreicht, in welcher die Belastung der Wirbelsäule auf ein Mindestmaß reduziert und das Körpergewicht optimal verteilt wird. Dies gewährleistet angenehme Ruhe, sodass auch der Kreislauf weniger belastet und der Abtransport überschüssiger Flüssigkeiten erleichtert wird.

Funktionell

Gerade die „Bielefelder Werkstätten“ bieten ein großes Sortiment an tollen Ruhesesseln, welche durch eine elegante Linienführung, harmonische Proportionen und höchst raffinierte Mechanik bestechen.

Dies zeigt sich beispielsweise in einer stufenlosen Wandlung vom komfortablen Sitzen in eine bequeme Entspannungslage oder durch ausfahrbare Fußstützen, die sich unter der Sitzfläche befinden. Höhenverstellbare Nackenkissen und regulierbare Kopfstützen ermöglichen eine optimale Anpassung an die ergonomischen Eigenheiten des Benutzers.

Weitere technische Raffinessen sind Aufstehhilfen oder das parallel geführte Verstellen von Arm- und Rückenlehnen, sodass in jeder Position eine angenehme Armauflage gegeben ist. Farben und Formen der verschiedenen Sesselmodelle wie „Dexter“, „Invito“, „George“, „Boss“, „Master“, „Cane“ oder „Rocky“ sind so vielseitig wie die Modelle selbst.

„mc2-wohnraum“ Bahnhofstraße 11, 6845 Hohenems, T +43 (0) 5576 73780, F +43 (0) 5576 73780-3

info@clemens-maerk.at, www.clemens-maerk.at