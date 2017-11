In der Grauzone: Heinisch-Hosek fordert Strafe für sexuell-verbale Belästigung

Bisher gibt es in Österreich keine klare Regelung für sexuell-verbale Belästigung. Ex-SPÖ-Frauenministerin Heinisch-Hosek fordert nun ein Gesetz gegen sexuell bezogene Beleidigungen.

Wenn ein Kollege im Büro eine Bemerkung über das Dekoltee seiner Kollegin macht könnte sie ihn am Arbeitsgericht wegen sexueller Belästiugung am Arbeitsplatz verklagen. Macht der selbe Mann auf der Straße das gleiche Kommentar, passiert gar nichts.

Die SPÖ-Abgeordnete will zukünftig eine Verwaltungsstrafe mit Geldbuße für das Vergehen einführen. “Die Zeit, in der Frauenanliegen verhöhnt werden, muss endlich vorbei sein. Wie aktuelle Fälle immer wieder zeigen, ist unsere Arbeit hier noch nicht beendet.”, so die Ex-Frauenministerin. Es liege an der Politik eine Antwort für die Problemstellung zu finden.