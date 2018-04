In der Glamour-Welt zu Hause

Mätzler Wie sagt man so schön: Erfolg ist die Summe seiner Einzelteile. Dazu gehören für mich Ehrgeiz, Fleiß und Kontinuität bei der Verfolgung individueller Ziele. Aber neben einem guten Gespür für die richtigen Entscheidungen ist auch ein bisschen Glück wichtig.

Sie entwickeln für internationale Promis moderne PR-Konzepte. Darunter sind ja auch viele bekannte Stars aus der Unterhaltungs- und Filmbranche. Können Sie uns Beispiele nennen?

Mätzler Über die Jahre habe ich es mit vielen Berühmtheiten zu tun gehabt, von denen ich viele heute noch zu meinem Freundeskreis zählen darf. Darunter sind die „Backstreet Boys“, mit denen ich Anfang der 90er Fotoproduktionen gemacht habe. Bei meinem letzten Event, dem Deutschen Gloria-Kosmetikpreis, war Schauspielerin Veronica Ferres Laudatorin. In letzter Zeit habe ich unter anderem mit Model Lena Gercke, Dr. Auma Obama – der Schwester von Barack Obama – sowie den Hollywoodstars Marcia Cross und Bo Derek zusammengearbeitet.

Welche Ziele haben Sie nach 20 Jahren erfolgreicher Arbeit mit der agencyCall noch?

Mätzler Ich freue mich immer wieder auf neue tolle Events, interessante Kontakte und spannende Kooperationen. Jeder Tag ist anders und stellt meine Kreativität vor neue Herausforderungen. Das ist auch wesentlicher Motor für meinen inneren Antrieb. Moderne PR ist eben das Gegenteil von „Business as usual“. Darüber hinaus möchte ich es noch schaffen, vier Mal um die Alster zu joggen – ohne Pause. Schließlich liegt die beliebte Hamburger Laufrunde direkt vor meiner Agentur.

Sie werden am 27. April auf der Sonnenkönigin am Jurytisch der Vorarlberger Misswahl Platz nehmen. Was sind für Sie persönlich die Kriterien für eine Miss?

Mätzler Es reicht heute nicht mehr aus, nur schön zu sein, schlank und groß. Die Persönlichkeit beziehungsweise die Ausstrahlung ist ein wichtiger Faktor geworden, um als Miss und auch als Model erfolgreich zu sein.