In der Gemeinschaft sein ist unser Ziel – gemeinsam schaffen wir viel

Selbstvertretungs-Tagung für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Götzis Selbstvertreter setzen sich ein für Selbstbestimmung und gleiche Rechte und Möglichkeiten für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Am Samstag waren alle Interessierten eingeladen zu erfahren was den Menschen mit Lernschwierigkeiten wichtig ist.

Heidi Mackowitz (Selbstvertreterin bei Mensch zuerst) moderierte die „Aktion“ bei der alle die Möglichkeit hatten ihre Wünsche zu sagen. Mansche haben auch Plakate gemalt und aufgezeigt was sie sich von der Gesellschaft wünschen würden. „Das Wichtigste für jeden erwachsenen Menschen ist die Wahlfreiheit – also zum Beispiel wo und wie ich leben bzw. wohnen möchte“, so der Tenor der Selbstverteter. Lohn statt Taschengeld ist ein weiteres Anliegen vieler Menschen mit Lernschwierigkeiten.