In der freien Montessori Altach gelernt und von Herzen gespielt

Altach.(loa) Original Play ist ein liebevoller Körperkontakt, ein Spiel das ganz ohne Gewinnen und Verlieren auskommt. „Du bist liebenswert – Du brauchst keine Angst zu haben!“

„Wir können jetzt Früchte von neun Jahren Original Play ernten. Das Spiel ersetzt Raufen, Beschuldigungen und Gewalt. Das Verhalten und die Beziehung zueinander haben sich an unserer Schule nachhaltig positiv verändert“, so Schulleiterin Monika Dorner.

Derzeit besuchen 170 Schülerinnen die acht Klassen der Schule. Jahrgangsgemischt wird nach dem Grundsatz von Maria Montessori „Hilf mir, es selbst zu tun“ unterrichtet. „Immer wieder werden unser SchülerInnen befragt was wir noch verbessern könnten und gemeinsam mit unserem engagierten Lehrerteam schaffen wir so eine lebendige Schule“, so Dorner.

Wie zum Beispiel die Montessori Abschlussarbeit. Die Idee des Projekts ist es eine Antwort auf die Vielfalt der Interessen, Fähigkeiten und Möglichkeiten der SchülerInnen zu finden und dies dabei gleichzeitig mit einer praktischen, handwerklichen, technischen Aufgabenstellung zu koppeln.

Dann wären da noch die Theatergruppe, das Erasmusprojekt und nicht zu vergessen der gewonnenen Chancenpreis 2014 – Bildung verbindet. Immer schon lernen Kinder mit Unterstützungsbedarf in der freien Montessorischule ganz selbstverständlich mit.