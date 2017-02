In der Bücherei ist immer was los

Lustenau. (mima) Lesen ist nach wie vor eine beliebte Freizeitgestaltung. Die Bibliothek Lustenau bietet allerdings mehr als nur Bücher. Von Printmedien über audiovisuelle Medien stehen in der Bibliothek sämtliche Medien zur Auswahl. Dazu werden in den Räumlichkeiten auch immer wieder diverse Veranstaltungen durchgeführt.

Beliebte Veranstaltungen in der Bibliothek

Nachdem bereits in den ersten Wochen des neuen Jahres die ein oder andere Veranstaltung in der Bibliothek Lustenau durchgeführt wurde, stehen auch in den kommenden Wochen einige Events auf dem Terminkalender. „Am 22. Februar findet die zweite Literaturrunde des Jahres statt, wobei der Schwerpunkt in diesem Jahr auf der Österreichischen Literatur des 21. Jahrhunderts liegt“, erklärt Peter Ladstätter von der Bibliothek Lustenau. Am 9. und 23. März ist dann wieder eine Vorlesestunde geplant und am 16. März wartet auf die Besucher ein Abend mit dem Titel „Reihenweise Tote. Krimi, Mörder & Co.“ mit Rosie Blaser und Peter Ladstätter. Ebenfalls interessant am 29. März eine Kooperation der Bibliothek und der Kulturabteilung – eine Lesung mit Thomas Melle aus „Die Welt im Rücken“, die im W*ORT stattfinden wird.

Erlebnis Büchereibesuch

Immer wieder kommen auch die Volksschüler und Kindergartengruppen aus der Gemeinde in die Bibliothek. So soll den jungen Kindern bereits in frühen Jahren der Spaß am Lesen vermittelt werden. „Nach den Semesterferien geht es wieder weiter und Schulklassen und Kindergartengruppen aus der ganzen Gemeinde werden uns besuchen“, freut sich Peter Ladstätter – Leiter der Bibliothek. Bei den regelmäßigen Besuchen der kleinen Bücherfreunde wird gelesen, gebastelt, gemalt und gesungen. Gestärkt durch eine kleine Jause werden die Besuche in der Bibliothek dabei jedes Mal zu einem kleinen Erlebnis.