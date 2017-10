In Altach wird wieder gehobelt

Altach Als Kapitän James Cook um 1876 in See stach, nahm er rund 60 Fässer Sauerkraut auf seinem Schiff mit. Das war seine Geheimwaffe gegen die Mangelkrankheit Skorbut an Bord. Auch unsere Vorfahren hielten sich in den Wintermonaten mit Sauerkraut bei Laune und bei bester Gesundheit – diese Tradition wird auch in Altach schon seit Jahren nachgegangen und der OGV lädt jeden Herbst zum beliebten „Krutihoblata“.

Geschnitten und gewürzt

Am 7. Oktober ab 9 Uhr wird im OGV Vereinsschöpfle im Bofel wieder alles vorbereitet was zum einhobeln von Kraut und Räben nötig ist. Lediglich der eigene Gärtopf ist von den Interessierten mitzubringen und schon kann es losgehen. Frisch geerntete, kanckige Krautköpfe und weiße, saftige runde Räben warten darauf mit den großen, messerscharfen Krauthobel fein geschnitten und gut gewürzt in den schweren, braunen Gärtöpfen zu verschwinden.

Auch Neueinsteiger sind Willkommen

Nach dem das Kraut in den Gärtöpfen eingebracht wurde, startet eine Milchsäuregärung, welche das Kraut in eine richtige Vitaminbombe verwandelt. Zum ihobla in Altach sind dabei alle Interessierten Willkommen und Neueinsteigern wird gerne die einfache Handhabung und der richtige Umgang mit Kraut und Hobel gezeigt. „Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich und die ganze Familie ist mit dabei und gern gesehen“ meinen die OGV-Verantwortlichen. Mitzubringen ist lediglich ein „Krutständele“, also ein typischer Gärtopf, denn Kraut und die Räben, Hobel und die richtigen Gewürze werden beigestellt. Auch für Speis und Trank ist bestens gesorgt und ein Schweinebraten mit Knödel und Kraut sorgt für die nötige Stärkung. MIMA