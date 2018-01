In Altach ist die Jugend gefragt

Vergangene Woche startete unter dem Motto „Misch mit in Altach“ ein Jugendbeteiligungsprojekt mit der Mittelschule Altach.

Am aktuellen Projekt beteiligen sich dabei alle zwölf Klassen der Mittelschule in Altach und das Team von Jugend Altach begleitet die Schüler jeweils zwei Schulstunden. Als Startimpuls stellen sich die mehr als 260 Schüler die Frage: „Welche Maßnahmen (für Jugendliche) würde ich umsetzen, wenn ich Bürgermeister von Altach wäre?“. In mehreren Workshops werden dabei die Ideen, Vorschläge, Wünsche, Anregungen und Kritik eingebracht und sämtliche Ergebnisse werden in weiterer Folge bei einem Klausurtag in Arbogast mit jeweils zwei Sprechern der Klassen weiter ausgearbeitet.