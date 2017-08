“In 6 Sekunden auf den höchsten Berg im Rheindelta, den Rhidamm”

Die Wanderroute am Bodensee ist öffentlich zugänglich, bietet Strecken im Naturschutzgebieten und entlang der Bodenseemündung. Und in knapp 6 Sekunden ist auch der höchste Berg im Rheindelta, der Rhidamm, von dem Obmann erklommen. Eine willkommene Abwechslung für den begeisterten Hobbykletterer, der oft an den Kletterhängen im Land aufzufinden ist. Auch auf der Zimba war der gebürtige Höchster bereits ohne Seil unterwegs. “Im nachhinein finde ich das auch etwas kriminell” gesteht er sich ein. Küstenwanderwege begeistern Brunner immer wieder. Die Rheindeltawanderung scheint perfekt dafür geschaffen. “Das ist eigentlich der schönste Fleck, man hat geschaut das jeder Zugang hat. Ein Naturschutzgebiet das für alle zugänglich ist.