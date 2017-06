ImPulsTanz – Programmausblick mit Casting-Aufruf

Die zusätzliche Freude und Arbeit gleichermaßen machen die österreichische Performerin Florentina Holzinger, die am 28. Juli mit 90 bis 100 Personen im Haupthof des Museumsquartiers den Boléro einstudieren will, und Stargast Jan Fabre: Dem belgischen Altmeister wird heuer ein Schwerpunkt gewidmet; zu einer Ausstellung, zwei Uraufführungen – darunter seine kritische Liebeserklärung an sein Heimatland, “Belgian Rules/Belgium Rules” – und einer zehntägigen Meisterklasse kommt nun auch eine Abschlusspräsentation ebendieser am 3. August im Max Reinhardt Seminar hinzu.

Bereits am 6. Juli wird die umfassende Ausstellung “Stigmata – Actions & Performances 1976-2016” im Leopold Museum eröffnet, kuratiert von Fabres Weggefährten Germano Celant. 800 Objekte – darunter Skizzen, Filme und Archivmaterial – umreißen das Schaffen des Künstlers, der jede Soloperformance stets nur ein einziges Mal aufführt. Für die neueste Arbeit dieser Art, “I am a Mistake”, die am 13. Juli das Festival eröffnet, suche er noch “eine hübsche, österreichische Freundin”: Ein Dirndl müsse sie tragen und zwischen 28 und 38 sein, proklamierte der (somit 20 bis 30 Jahre ältere) 58-Jährige bei der Pressekonferenz enthusiastisch und erntete dafür vereinzelt Schmunzeln, größtenteils aber ratlose Gesichter.

Während Performer wie Akemi Takeya und Marten Spangberg im Leopold Fabres Tanzschaffen begegnen, beziehen sich Künstler im gegenüberliegenden mumok auf laufende Ausstellungen. Der Österreicher Philipp Gehmacher etwa bespielt an zwei Tagen zu je vier Stunden die Martin-Beck-Personale. “Besucher können bei mir kommen und gehen, sie können verweilen und mit mir durch die Ausstellung gehen”, kündigte Gehmacher an, der sich in der Schau “als Gast” versteht, aber auch eigene skulpturale Arbeiten mitbringen und Werke Becks “eventuell umdeuten” will. Über gleich sechs Tage nistet sich Festivalstammgast Ivo Dimchev in den Hofstallungen ein, und will dort im 30-Minuten-Takt Aktivitäten wechseln – von Schreiben über Malen bis Singen und Videos Drehen. Was in diesem Rahmen produziert wird, wird zum Abschluss unter dem Titel “Avoiding deLIFEath” als Ausstellung präsentiert.

Neben den beiden Museen werden 16 weitere Locations bespielt – darunter neben Volks- und Akademietheater u.a. die Burgtheater-Probebühne, die Secession und die Akademie der bildenden Künste. Zwölf Uraufführungen und 31 österreichische Erstaufführungen finden sich im Programm, darunter von großen Namen wie Anne Teresa de Keersmaeker, Wim Vandekeybus und Michael Laub sowie Nachwuchsstars wie Dada Masilo, die nach “Schwanensee” 2014 mit einer weiteren Ballett-Neuinterpretation, “Giselle”, gastiert.

Viele der Künstler finden sich abseits der Bühne auch im Arsenal wieder: Fast 260 Workshops und Researchprojekte werden im Workshopzentrum im Südosten der Stadt angeboten und richten sich an Tanzanfänger ebenso wie -profis, Jung und Alt sowie Menschen mit Beeinträchtigungen. Erstmals wird es im Rahmen des “Summer of Movement” auch kostenlose, einstündige Workshops im Haupthof des Museumsquartiers geben. Auf den “quietschgelben Tanzteppich” lädt u.a. Doris Uhlich, der man bei ImPulsTanz heuer vielfach begegnet: So ist die Erfinderin der Fetttanztechnik Mentorin von danceWEB, startet ein “Field Project” zur animalischen Seite im Menschen, bringt an der Außenwand der Secession “das Fleisch zum Beben” und zeigt mit dem im Rollstuhl sitzenden Choreografen Michael Turinsky die Neubearbeitung “Seismic Night” im Odeon.

Das Streben nach Inklusion zieht sich durch das Performance- wie auch das Workshopprogramm, und äußert sich auch in der Fortsetzung des Projekts “The Humane Body”. Mit drei eigens entwickelten Stücken sowie einem Symposium will man blinden und sehbehinderten Menschen zeitgenössischen Tanz näherbringen. Wie sich das im Fall von “Anatomie” im Kasino am Schwarzenbergplatz gestaltet, machte die Französin Anne Juren sogleich bei der Pressekonferenz vor: Mit geschlossenen oder offenen Augen galt es, ihren Worten zu lauschen und sich den Weg einer außerhalb des Körpers befindlichen Zunge von den eigenen Zehen über Hüfte und Brust bis an die Wände des Museums vorzustellen.

Der Realität wandte sich zum Abschluss Regensburger mit Blick auf die Budgetzahlen zu. Gearbeitet werde mit einem Gesamtbudget von fünf Millionen Euro, wobei man neben Förderungen aus Stadt und Bund sowie Sponsoring auf Einnahmen von rund 1,4 Millionen Euro aus Theatertickets und Workshopbuchungen hofft.

(S E R V I C E – ImPulsTanz Vienna International Dance Festival, 13. Juli bis 13. August. Alle Termine und Vorverkauf auf sowie an der Tageskasse im Museumsquartier, Montag bis Freitag 11 bis 19 Uhr. Verkauf während des Festivals an den Tageskassen im Volkstheater und im Workshopzentrum Arsenal sowie an der Abendkasse eine Stunde vor Vorstellungsbeginn am jeweiligen Spielort.)

