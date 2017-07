ImPulsTanz: Monnier und Ribot performten im Akademietheater

Die Bühne ist mit schwarzen Vorhängen ausgekleidet, auf dem Boden breitet sich ein ebenso schwarzes Tuch aus. Nicht mehr als ein schwarzer Drehstuhl bildet das Zentrum, um das die beiden Frauen in dieser bereits im Jahr 2008 in Wien vorgestellten Performance kreisen, um so manche Stereotypen des weiblichen Kunstschaffens zu dekonstruieren. Irgendwo zwischen Burlesque und Clownerie angesiedelt, starten sie mit einem der Ernsthaftigkeit den Kampf ansagenden Prolog, in dem die beiden nervtötend lange abwechselnd und im Chor publikumswirksam ins Mikrofon jammern und heulen. Unterbrochen wird der auch gestisch umgesetzte Tränenstrom von kurzen, ironisch gebrochenen Texten über das Weinen. Die Frau als schwaches Geschlecht? Nicht mit Mathilde Monnier und La Ribot.

Doch schon bald gerät das zunächst harmonische Duo in Schieflage, kippt der Stuhl, als sich die eine von der Lehne erhebt und die andere kunst- wie vorwurfsvoll auf den Boden rutscht. Ein clowneskes Pas de Deux mit Drehstuhl, sozusagen. Dieser wird in weiterer Folge von einem langen schwarzen Brett abgelöst, mit dem die eine über die Bühne wirbelt, während die andere wieder und wieder mit ihrem Kopf dagegenknallt und zu Boden geht. Immer irrer wird dieses Schauspiel, bis ein zweites Brett ins Spiel kommt, das sich die Künstlerinnen abwechselnd vor den Kopf halten oder hinter die Schultern klemmen, um in der Manier von Gekreuzigten durch die Szenerie zu wanken. Die Frau als freiwilliges Opfer? Allzu oft.

Schwarz wie die Vorhänge, hinter denen die beiden immer wieder verschwinden, sind auch die Bodys, die die durchtrainierten Beine der beiden zu Schau stellen. Das wäre nichts besonders bei einer Tanzaufführung, würde diese Beinfreiheit nicht im Laufe des weiteren Abends explizit thematisiert und das repetitive Heben eines rasch übergestreiften Beinkleids zum burlesken Konkurrenzkampf erhoben.

Zum Sound von Gewitterregen oder schnellen Beats spaltet die Figur der Gustavia ihre Persönlichkeit immer weiter auf, wird zerrieben im Wettstreit ihrer beiden Inkarnationen, bis sie sich schließlich, am Ende der einstündigen Performance, auf zwei Barhockern wieder vereint, wenn die beiden wild durcheinander quatschend den Körper der Frau zum Thema machen: “Eine Frau hat hohe Wangenknochen”, “Eine Frau hat rasierte Beine”, “Eine Frau hat lange Haare”, hört man zwischendurch aus dem Kanon heraus.

Garniert wird der Abend mit (auf Französisch und Englisch gehaltenen) Monologen über das Sterben, plakativem Herumirren mit einem schwarzen Kübel über dem Kopf oder immer wiederkehrendem Anfeuern des Publikums, doch noch lauter zu lachen. Hier trifft bitterer Ernst auf schwarzen Humor, Körperlichkeit auf Entleibung und Liebe auf Schmerz. Ein eindringlicher Abend, der noch lange im Gedächtnis bleibt.

SERVICE: ImPulsTanz: Mathilde Monnier & La Ribot: “Gustavia” im Akademietheater. Keine weiteren Vorstellungen.

