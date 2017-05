Immofinanz und Petrikovics einigten sich außergerichtlich

Petrikovics wird mehrere Millionen Euro zahlen - © APA (Archiv/Fohringer)

Nach jahrelangen gerichtlichen Auseinandersetzungen haben sich die börsennotierte Wiener Immofinanz AG und ihr ehemaliger Vorstandschef Karl Petrikovics nun außergerichtlich geeinigt, berichtet der “Kurier” in seiner Donnerstagausgabe. Die Aktionäre müssen dem Deal demnach noch in der Hauptversammlung am 1. Juni zustimmen.