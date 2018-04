Immofinanz-Ergebnis drehte 2017 ins Plus: 181 Mio. Gewinn

Die börsenotierte Immofinanz hat das Konzernergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen - also ohne das verkaufte Russland-Geschäft - 2017 deutlich ins Plus drehen können, von 147,4 Mio. Verlust auf positive 181,0 Mio. Euro. Das operative Ergebnis legte von 74,5 Mio. auf 107,6 Mio. Euro zu, gab die Immofinanz am Mittwochabend bekannt.

Ihre Mieterlöse steigerte die Immofinanz 2017 geringfügig von 233,4 auf 234,5 Mio. Euro. Das Ergebnis aus Asset Management stieg um über 13 Prozent auf 150,8 (133,1) Mio. Euro, das Ergebnis aus Immo-Verkäufen drehte von -18,9 auf 26,0 Mio. Euro ins Plus, das Ergebnis aus der Immo-Entwicklung war mit -28,8 (-6,5) Mio. Euro erneut negativ. Das Finanzergebnis drehte von -107,6 auf 88,8 Mio. Euro stark ins Plus; das war laut Immofinanz vor allem eine Folge positiver Bewertungseffekte bei den Beteiligungen an CA Immo und Buwog sowie eines gesunkenen Finanzierungsaufwands.

Die Vermietungsrentabilität (FFO 1 vor Steuern, exklusive Immoverkäufe) legte von 53,2 auf 71,4 Mio. Euro zu – bis 2019 soll der FFO 1 mehr als 100 Mio. Euro ausmachen, wurde am Mittwochabend erklärt. Der FFO 2 (vor Steuern, inkl. Ergebnis aus Immoverkäufen) verdreifachte sich 2017 beinahe auf 97,4 (34,3) Mio. Euro. Der Vermietungsgrad habe mit 94,2 Prozent einen Bestwert erreicht, heißt es.

Samt dem früherem Russland-Geschäft wäre der Verlust unterm Strich von 421,8 auf 537,1 Mio. Euro angewachsen, doch ist dies längst “verdaut”. Von diesen 537,1 Mio. Euro entfallen -540,2 Mio. auf eine rein buchhalterische Reklassifizierung von Fremdwährungsdifferenzen aus Russland, sind also nicht cash-wirksam und mindern weder das Eigenkapital – noch den EPRA Net Asset Value (NAV). Dieser lag Ende 2017 bei 2,86 Euro/Aktie (nach 3,12 Euro Ende 2016); absolut waren es 3,2 Mrd. Euro (+6,8 Prozent).

Man habe das zurückliegende Jahr 2017 genutzt, um die letzten großen Altlasten zu bereinigen, die Bilanz zu stärken, das operative Geschäft zu optimieren und die Kosten zu senken, betont CEO Oliver Schumy. Die Bilanz sei nun gestärkt und “wetterfest”. Das Immovermögen betrage 4,2 Mrd. Euro, der Wert des CA-Immo-Anteils habe sich auf über 680 Mio. Euro erhöht und die liquiden Mittel auf rund 480 Mio. Euro. Der Verschuldungsgrad (Netto LTV) habe sich auf 40,8 Prozent verbessert (Ende 2016: 49,0 Prozent).

Dass die Dividende für 2017 von 6 auf 7 Cent/Aktie steigen soll, war schon bekannt; die Ausschüttung erfolgt als Einlagenrückzahlung, steuerfrei für in Österreich ansässige Privatpersonen. Für 2018 ist eine weitere Erhöhung der Dividende auf 8 Cent/Aktie geplant, heißt es.