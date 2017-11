Immobilienpreise zogen heuer wieder spürbar an

Immobilien werden immer kostspieliger. Wohnungen und gebrauchte Häuser sind heuer in den ersten zehn Monaten gegenüber dem Vergleichszeitraum 2016 im österreichweiten Schnitt um mehr als vier Prozent teurer angeboten worden, wie aus dem aktuellen ImmoDEX des Online-Portals ImmobilienScout24 hervorgeht. Jetzt ziehen vor allem die mittleren Preislagen nach oben; die Top-Segmente geben etwas nach.

In der Bundeshauptstadt gab es zwischen Jänner und Oktober vor allem in Simmering (plus 10 Prozent), Währing (plus 9 Prozent) und Hernals (plus 8 Prozent) Ausreißer nach oben. Wien ist das bundesweit teuerste Pflaster – im Schnitt kostete ein Grundstück im Berichtszeitraum 895 Euro pro Quadratmeter. In Tirol waren es durchschnittlich 392 Euro (plus 9 Prozent), in Niederösterreich 119 Euro (plus 13 Prozent), im Burgenland 78 Euro (plus 14 Prozent) und in Kärnten 72 Euro (plus 12 Prozent).