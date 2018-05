Immobilien als Anlage

Der Besitz einer Immobilie wird von mehr als einem Viertel der Österreicher(innen) als Anlageobjekt gesehen.

Besonders Wohnungseigentümer (47 Prozent) sehen ihre Immobilie als Geld- und Wertanlage, aber auch als Alters­vorsorge. Die Hälfte aller Österreicher(innen) wünscht sich eine Veränderung in der Wohnsituation und sogar jeder Fünfte (20 Prozent) hat in nächster Zukunft Bau- oder Renovierungspläne für seine eigenen vier Wände. Mehr als die Hälfte davon braucht eine Finanzspritze. „Wer einen Kredit benötigt, sollte bald handeln. Wir gehen davon aus, dass spätestens 2019 wieder Bewegung in den Zinsmarkt kommt. Deshalb raten wir zu Fixzinsen“, so Thomas Schaufler, Privatkundenvorstand der Erste Bank Oesterreich. Für 86 Prozent der Österreicher(innen) ist eine schnelle Kreditentscheidung wichtig.