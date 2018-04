Immer was los im Pfefferoni-Clubbing

"Bringt Würze ins Leben!" Die besondere Gelegenheit, sich näher zu kommen!

Rankweil Tanzen verbindet – Das Pfefferoni – Clubbing bietet die Möglichkeit, in ungezwungener Atmosphäre Freunde zu finden. Für viele ist dieser Treff eine Möglichkeit Musik zu hören, zu tanzen oder sich als Karaoke – Singtalent zu zeigen. Auch heute sind im „Gwölb“ vom Gasthaus Hörnlinger wieder viele begeisterter Tänzer.

„Ich komme immer, hier kann ich meine Lieblingsmusik von ABBA ganz laut hören und wenn ich Lust habe auch dazu tanzen“, freut sich Niklas und stürzt sich zu den Klängen von „Dancing Queen“ in die tanzende Menge.

Seit circa 10 Jahren gibt es das Angebot der Gemeinwesenstelle MITANAND in Kooperation mit der ifs – Assistenz und dem Gasthaus Hörnlingen. „Eine Gelegenheit für Menschen mit Behinderungen in ungezwungener Atmosphäre Freunde oder Partner zu finden die ähnliche Interessen haben, mit denen man gerne die Freizeit verbringt, Konzerte besucht, sich zum Sport und Kulturevent trifft“, so Michael Müller vom MITANAND.