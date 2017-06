Immer was los beim Team des Elternvereins der VS Nofels

Anfang April organisierte der Elternverein zum zweiten Mal einen Flohmarkt rund ums Thema Kind. Viele Flohmarkt-Besucher konnten sich unter dem Vordach der VS Nofels auf Schnäppchenjagd begeben. Wie letztes Jahr konnte man die nicht verkauften Waren dem Elternverein überlassen. „Wir haben diese gern an bedürftige Familien in Vorarlberg weitergegeben“ sagt Obfrau Paula Hauser.

Projekt Pausenhof

Der Elternverein setzt immer wieder Aktionen um den Pausenhof, um diesen für alle Schulkinder so attraktiv und abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. „Letztes Jahr haben wir den Kletterwald und die Reckstangen angeschafft. Dieses Jahr möchten wir die Südwestecke (Ecke Linaweg/Schmittengässele) sanieren“ so Hauer. Die dort befindlichen Büsche seien schon alt und zum Teil mit langen Dornen und gefährlichen Ästen für die Kleinen. Auch könne die sehr beliebte Spielecke nur bei guter Witterung von den Kindern benutzt werden, der Boden sei bei schlechtem Wetter nämlich matschig. „Wir möchten diese Ecke so gestalten, dass die Kinder das ganze Jahr darauf spielen dürfen. Daher ließen sie vor kurzem alle gefährlichen Sträucher von der Stadtgärtnerei entfernen und den Boden mit Hackschnitzel bedecken.“