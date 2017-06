Immer mehr Vorarlberger investieren ins hauseigene Sicherheitssystem

Bereits im Mai hielt eine Einbruchserie in Bludenz und Feldkirch die Polizei auf Trab. Auch in den vergangenen Wochen schlugen Täter mehrmals in Altach zu. Greifen die Vorarlberger jetzt vermehrt zu Sicherheitsfenstern und Alarmanlagen? VOL.AT hat bei den Profis nachgefragt.

Immer mehr Vorarlberger wollen eine Alarmanlage

“Natürlich wirkt sich die Nachfrage gerade bei aktuellen medialen Berichten noch zusätzlich aus”, so der Geschäftsstellenleiter der Gantner Sicherheitszentrale Branko Turudija. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren kann die Firma den Trend erkennen, dass immer mehr Leute sowohl im Privat als auch im Gewerblichen Bereich sich vermehrt für Elektronische Sicherheitslösungen interessieren beziehungsweise installieren lassen.

Experte empfiehlt Außenhaut Absicherungen

“Gerade im Neubau wird nun vermehrt schon in der Planungsphase die Sicherheitstechnik mit geplant. Was leider früher nicht der Fall war”, weiß der Experte.Für die Sicherheitsfirma spielt vor allem die Beratung eine wichtige Rolle, deshalb bietet sie diese in auch kostenlos an. Die Beratungen erfolgen immer nach Begehung und Anforderung. “Was aber von unserer Seite absolut empfohlen wird sind die sogenannten Außenhaut Absicherungen mit einer Elektronischen Funk-Alarmanlage”, so Turudija.

Spezielle Sicherheitsfenster

Thorsten Hölzlsauer der Geschäftsführer von i+R Fensterbau weiß die hilfreichen Tipps der Polizei zu schätzen. Dennoch kann er nur jedem, der baut oder renoviert, Sicherheitsfenster und Sicherheitstüren empfehlen. Für solche Fälle gäbe es die sogenannten RC2 -Fenster, welche einen ausreichenden Schutz vor Einbrechern liefern sollten. Diese Fenster werden einer praxisgerechten Einbruchsprüfung unterzogen. Somit werde sichergestellt, dass es in der Gesamtkonstruktion (Rahmen, Beschlag, Verglasung) keinen Schwachpunkt gebe. “Wir sind die einzige Firma in Österreich, die RC3-Holzfenster herstellt”, erläutert Hölzlsauer stolz. Solche RC3-Holzfenster haben sogar eine Schusshemmung.