Immer mehr vertriebene Syrer kehren in ihre Heimat zurück

Viele vertriebene Syrer kehren unter anderem angesichts regional verbesserter Sicherheitslagen in ihre Heimat zurück. Zwischen Jänner und Juli seien fast 603.000 geflüchtete Syrer wieder in ihre Städte und Dörfer aufgebrochen, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Freitag in Genf mit. “Dies ist die bisher größte Rückkehrwelle”, sagte eine IOM-Sprecherin.