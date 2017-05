Immer mehr Schüler mit speziellem Förderbedarf in Wien

Zuwachs vor allem wegen Flüchtlingsbewegung - © APA (Symbolbild)

Die Zahl der Schüler, die der Unterrichtssprache Deutsch nicht ausreichend folgen können und deshalb speziellen Förderbedarf haben, ist in Wien in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Aktuell zählt die Stadt 15.866 sogenannte außerordentliche Schüler – rund doppelt so viele wie noch vor sechs Jahren. Im Stadtschulrat bestätigte man einen entsprechenden “Standard”-Bericht am Dienstag.