Immer mehr NGOs unterzeichnen Roms Verhaltenskodex

NGO-Einsätze zur Flüchtlingsretttung zuletzt immer mehr in der Kritik - © APA (AFP)

Die Liste der Hilfsorganisationen, die dem von der italienischen Regierung verfassten Verhaltenskodex für Rettungsmissionen im Mittelmeer zustimmen, wird länger. Nachdem am Dienstag die spanische Proactiva Open Arms den Regelkatalog unterzeichnet hatte, wurde das Dokument am Mittwoch auch von der NGO Sea Eye unterschrieben, verlautete es in Rom.