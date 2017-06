Immer mehr Hochhäuser mit Baumängeln in Großbritannien

75 Gebäude haben Sicherheitstests nicht bestanden - © APA (AFP)

Nach der Feuerkatastrophe im Londoner Grenfell Tower werden immer mehr Baumängel an Hochhäusern in Großbritannien bekannt. Die Zahl der Gebäude, die bei Sicherheitstests durchfielen, stieg auf mittlerweile 75, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Montagabend mit Berufung auf den für Kommunen zuständigen Minister Sajid Javid berichtete.