Immer mehr Frauen sind Gründerinnen

Welche Branchen bevorzugen Gründerinnen? Welche sind im Kommen? Und warum wäre mehr Mut wichtig? „Frau in der Wirtschafts“-Geschäftsführerin Karin Furtner gibt einen Überblick.

Wie viele Frauen gründen in Vorarlberg ein Unternehmen?

Furtner: 48,3 Prozent aller Unternehmen in Vorarlberg werden von Frauen gegründet. Damit verzeichnen wir österreichweit den höchsten Anteil an Gründerinnen. Das durchschnittliche Alter der Frauen bei ihrer Unternehmensgründung beträgt 37,4 Jahre. Die meisten Gründungen sind Ein-Personen- Unternehmen.

Welche Bereiche wählen die Frauen für ihre Selbstständigkeit?

Furtner: Die Neugründerinnen werden hauptsächlich im Dienstleistungssektor selbstständig. Die Fachgruppen mit dem höchsten Frauenanteil sind im Bereich Masseure, Friseure, Kosmetik und Fußpflege sowie Mode- und Bekleidungshandel zu finden.

Warum wählen Frauen diese Bereiche?

Furtner: Zum einen interessieren sich die Frauen für diese Bereiche, zum anderen lassen sich besonders im Dienstleistungssektor Familie und Beruf gut vereinbaren. Leider ist es immer noch so, dass die Kinderbetreuung ein Frauen- und kein Familienthema ist. Viele Frauen nutzen außerdem die Selbstständigkeit als Einstieg nach der Karenzzeit.

Wie sieht es bei „frauenuntypischen Berufen“ aus?

Furtner: Hier lässt sich feststellen, dass Mädchen und Frauen sich für den Kfz- und Tischlereibereich sowie für Wirtschaftsinformatik und Verpackungstechnik interessieren und vermehrt eine Ausbildung/Lehre oder ein Studium in diesen Bereichen machen.

Sollten Frauen mehr Mut beweisen und sich in „frauenuntypischen Berufen“ selbstständig machen?

Furtner: Generell lässt sich sagen, dass Frauen mehr Mut haben sollten, etwas anderes zu machen. Sie sind sehr gut ausgebildet und vor allem das Handwerk bietet gute Karrieremöglichkeiten und die Chance auf Selbstständigkeit. Durch Frauen im Technikbereich zeigt sich, dass alttradierte Rollenbilder langsam bröckeln. Allerdings fehlen noch weibliche Vorbilder in diesen Berufen, die als „Role Models“ aufzeigen, was alles möglich ist und wie es geht.

Wie könnte man die alten Rollenbilder und die Berufswahl aufbrechen?

Furtner: Ich denke, dass hier schon in der frühkindlichen Erziehung einiges gemacht werden müsste, damit Mädchen andere Perspektiven eröffnet werden.

Welche Hürden gibt es bei der Unternehmensgründung?

Furtner: Die Bürokratie im Allgemeinen ist noch immer ein Thema und wie schon angesprochen die Kinderbetreuung, die immer noch die Sache der Frauen ist.

Aus Ihrer Erfahrung – worauf müssen Frauen besonders bei der Unternehmensgründung achten?

Furtner: Das Konzept und die Idee müssen gut sein. Damit die Selbstständigkeit auch klappt, muss man seinen „Job“ gerne machen und die Leidenschaft und das Engagement müssen ebenfalls hoch sein. Denn es gibt auch Zeiten, die man übertauchen muss.

Was raten Sie Frauen, die an eine Unternehmensgründung denken?

Furtner: Frauen könnten noch besser Netzwerke schaffen und diese auch nützen. Kooperationen mit anderen Unternehmerinnen können ebenfalls hilfreich sein und Frauen sollten auch daran denken, Synergien zu nutzen. Frauen, die an eine Unternehmensgründung denken, können außerdem auf das große Serviceangebot der Wirtschaftskammer Vorarlberg zugreifen bzw. im Speziellen das Gründerservice und können auch die Angebote von Frau in der Wirtschaft nutzen (Netzwerke, Weiterbildung).

7 Gründungsmotive für Frauen

» Flexible Zeit- und Lebensgestaltung 72,50 %

» Die „eigene Chefin“ sein 62,52 %

» Neue Berufsperspektive 56,84 %

» Wunsch nach Eigenverantwortung 54,69 %

» Gewerbeschein als Notwendigkeit für Berufsausübung 54,38 %

» Steigerung des Einkommens 51,31 %

» Wunsch nach Selbstständigkeit 46,39 %

(Quelle: Gründerservice, Motivumfrage 2016)

Nur acht Prozent der Gründerinnen fühlen sich in die Selbstständigkeit gedrängt.