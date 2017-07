Immer mehr afrikanische Migranten kommen nach Libyen

Den Migranten sind die Zustände in Libyen bekannt - © APA (AFP)

Immer mehr afrikanische Flüchtlinge kommen nach Libyen und lassen sich dabei von den schlimmen Verhältnissen in dem Land nicht schrecken. In einem Bericht des Gemeinsamen Analyse- und Strategiezentrums illegale Migration (Gasim) heißt es nach Informationen der “Welt am Sonntag”, dass der “Migrationsstrom” durch Libyen nicht abreiße. Die meisten Flüchtlinge wollen derart nach Europa gelangen.