Immer dem Wasser entlang

Auf dem Wasserwanderweg in Hittisau macht man Bekanntschaft mit Bächen und Wasserwesen.

Der Wasserwanderweg beginnt in der Ortsmitte, direkt am Dorfbrunnen, wo der Wanderer eingeladen wird, bestes Hittisauer Quellwasser zu probieren. Über zwei weitere Stationen führt der Weg zum Hittisauer Schwimmbad, das übrigens mit Grander-Wasser befüllt ist. Nächstes Highlight ist die Kommabrücke, die älteste gedeckte Holzbrücke Vorarlbergs. Von dort führt der Weg über die Hechtbrücke an Kläranlage und Mühle vorbei entlang der Bolgenach bis zum Stollenauslauf der Subersach-Fassung. In diesem Bereich befindet sich der Laichplatz von Fröschen und Lurchen.

An einer Hängebrücke vorbei, gelangt man zur Wasserspielwelt. Hier kann man sich bei einem kleinen Sägewerk betätigen oder einander bei „Patsch nass“ mit Wasserspritzen abkühlen. Dahinter öffnet sich die eindrucksvolle Engenlochschlucht. Auf dem Weg zur Ließenbach-Brücke liegt am Wegrand ein kleines Quelltuffvorkommen. Hinter der Brücke steht die einst wasserbetriebene, denkmalgeschützte Säge Bartenstein. An ihr vorbei steigt der Weg am Ließenbach mit seinen Wassermühlen bis zur Reute an. Hier befinden sich die letzten Stationen des Wegs, der nun am Gasthof Alpenrose vorbei talwärts über den Bolgenach-Steg durch Branderau und Rain zum Dorfplatz zurückführt.