Im Zeichen von Hackbrett und Zither

70 Teilnehmer beim Vorarlberger Hackbrett- und Zithertag in Lingenau.

Lingenau. Bereits zum 6. Mal geht am 27. Jänner in der Musikmittelschule Lingenau der Vorarlberger Hackbrett- und Zithertag über die Bühne. Der Seminartag wird von der Musikschule Bregenzerwald in Kooperation mit dem Vorarlberger Musikschulwerk, dem Volksliedwerk und dem Heimatpflegeverein Bregenzerwald veranstaltet und bietet Kurse für Unterricht, Ensemble und Orchesterspiel an. Außerdem bietet der Hackbrett- und Zithertag eine Plattform für Auftritte und Begegnungen.