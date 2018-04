Im Wohncafé gibt es nicht nur Riebel

Auf der SCHAU zeigt die Lebenshilfe Vorarlberg ihre ganze Bandbreite.

Dornbirn. Ein typischer Tag für draußen war der sonnige Freitag auf der Frühjahrsmesse SCHAU. Prominente Besucher wie Bildungsminister Heinz Faßmann, Bürgermeisterin Andrea Kaufmann, Landeshauptmann Markus Wallner oder Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser nutzten ihren Rundgang aber auch für einen Besuch der Aussteller in den Messhallen. Sie und weitere zahlreiche Besucher waren unter anderem angetan vom speziellen Ambiente, das der Stand der Lebenshilfe Vorarlberg in der Halle 11 bot. In angenehmer Ruhe ließ man sich nieder, um zwischendurch Kaffee und Kuchen zu genießen, oder gleich den Riebel zu probieren, den Thomas Strompen, Koch der KantineL, in der großen Pfanne frisch zubereitet hatte. Dazu wurde, nach alter Tradition, Apfelmus gereicht.

Tische, Stühle und Teppiche für das Wohncafé lieferten die Brockenhäuser der Lebenshilfe, die Bilder an den Wänden wurden von betreuten Menschen im ARTelier Loackerhuus unter künstlerischer Anleitung gemalt. Und weil das Inventar so gut ankam, konnte auch das direkt vor Ort gekauft werden. „Bis Sonntag Abend muss es aber noch stehen bleiben“, bat Jürgen Urdl, der für die gesamte Gestaltung des Messeauftritts verantwortlich zeichnete. Und so nebenbei verriet er, dass er die weißen Stickerei-Tischdecken am Vortag noch schnell selbst genäht hat.

Wohlfühlatmosphäre