Im Tschad verschleppter Franzose nach Wochen wieder frei

Präsident Francois Hollande gratulierte - © APA (AFP)

Ein im zentralafrikanischen Tschad verschleppter französischer Zivilist ist nach sechs Wochen Geiselhaft wieder auf freiem Fuß. Das teilte das Büro des französischen Präsidenten am Sonntag in Paris mit. Der Mann war am 23. März im Osten des Landes unweit der Stadt Abeche verschleppt worden.