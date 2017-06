Im Stau in den Sommer: Ferienbeginn in Ostösterreich

Stautage und neuralgische Punkte sind dieselben wie jedes Jahr - © APA (dpa)

Am kommenden Wochenende starten die Schüler in Ostösterreich in die Ferien. Da viele so rasch wie möglich aus den Städten in den Urlaub fahren wollen, erwarten die Ö3-Verkehrsredaktion und der Verkehrsklub ARBÖ Verzögerungen auf Österreichs Straßen. Betroffen sind vor allem die Hauptverkehrsrouten.