Im Rohrbach kann man Bücher „pflücken“

Mit öffentlichen Buch-Geschenken macht die Bücherei Rohrbach auf sich aufmerksam.

Dornbirn. Wer derzeit aufmerksam in Dornbirn-Rohrbach unterwegs ist, dem werden sie sicher auffallen: Bücher, die an Bäumen hängen, Säulen schmücken oder an Geländern befestigt sind. Auf den wasserfest und vakuumverpackten Büchern ein Zettel, auf dem steht: „Hallo, ich bin ein Buch-Geschenk! Nimm mich mit.“ Den „Lesestoff to go“ findet man im Zentrum, bei Spielplätzen, Lebensmittelgeschäften, in der Nähe von Schulen und Kindergärten und entlang der Ach.