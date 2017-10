Laut Gerüchten will FP-Chef HC Strache am Dienstag das Verhandlungsteam für die Regierungsverhandlungen benennen. In einer Pressekonferenz am Vormittag hatte ÖVP-Obmann Sebastian Kurz die Freiheitlichen zu Koalitionsverhandlungen eingeladen.

Schon nach dem Auftrag des Bundespräsidenten habe er sich sofort an die Arbeit gemacht und erste Sondierungsgespräche aufgenommen. Auch jetzt soll es rasch gehen, kündigte Kurz an.