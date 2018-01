Im Klostertal blieben viele Küchen kalt

Pfarrer Jose Chelangara lud zum Essen ein und viele Klostertaler folgten seiner Einladung.

Die Klostertalhalle war am vergangenen Sonntag Ort einer großen Feier, die mit einem Gottesdienst begann. Im Anschluss nahm Pfarrer Jose Chelangara seine Gäste mit auf die Reise und führte sie mittels Bildern und Erklärungen in seine Heimat Südindien. Die interessanten Bilder zeigten die Vielfalt der Obst- und Gemüsesorten, die Landschaft und die Menschen, die dort leben. In Kerala angekommen, duftete es vom hinteren Bereich der Klostertalhalle schon nach indischem Essen. Dieses Essen wurde im Vorfeld von Pfarrer Jose Chelangara und seinen Helfern vom Brazer Pfarrgemeinderat zubereitet. Über 200 Portionen verließen die Küche und begeisterten die Gäste, die schon sehr gespannt auf die mit indischen Gewürzen verfeinerten Speisen waren.

So mancher holte sich vom köstlichen Essen Nachschlag. Einige waren sehr mutig und probierten das als scharf angepriesene Fleisch, welches ebenfalls sehr köstlich war. Für eine feine Nachspeise in Form von Kuchen und Torten sorgten die Brazer Pfarrgemeinderatsmitglieder. Mit dieser Aktion zeigte Pfarrer Jose Chelangara seinen „Schäfchen“ wie man in seiner Heimat kocht und wie die vielen Gewürze verwendet werden. Die Gäste konnten sich mit einer Spende für das Mittagessen revanchieren. Diese Spenden, die der Priesterausbildung der Heimatdiözese zugutekommen, gingen gleich am Montag mit auf die Reise nach Südindien. Pfarrer Jose Chelangara flüchtet nämlich wie jedes Jahr vor der Kälte und macht vier Wochen Heimaturlaub in Kerala.