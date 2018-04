Im Dornbirner Stadtderby wird ein Halbfinal-Ticket vergeben

Im emotionsgeladenen Dornbirner Stadtderby zwischen den Haselstaudern und der Admira kommt es zum Showdown um ein freies Ticket für das VFV-Cup-Halbfinale.

Mit dem Dornbirner Stadtderby Dornbirner SV gegen Admira sowie dem Überraschungsteam Au (3. LK) gegen Hard (RLW) wird heute das Viertelfinale im VFV-Cup abgeschlossen. Sportlich rückt das emotionsgeladene Prestigeduell der beiden Dornbirner Vorarlbergligaklubs in den Mittelpunkt. In der Meisterschaft gab es heuer zweimal ein 2:2-Remis, drei der vier letzten Aufeinandertreffen endeten „brüderlich“. Einmal ging in der Meisterschaft im Vorjahr der Dornbirner SV (4:2) als Sieger hervor. Mit drei Kantersiegen (5:0 gegen Lochau, 4:0 Fußach, 6:1 Kennelbach) haben sich die Haselstauder ins Viertelfinale geschossen. „Im Pokal gibt es für 90 Minuten keine Freundschaft. Der größere Siegeswille wird über das Weiterkommen entscheiden. Unser Pluspunkt ist die starke Offensive mit Julian Schelling, Julian Erhart und Julian Birgfellner. Beim Dornbirner SV wird der Nachfolger für den scheidenden Coach Luggi Reiner in den nächsten Tagen präsentiert. „Ich habe mit 16 Trainer-Kandidaten gesprochen und werde nun bald mit dem Vorstand die Entscheidung treffen“, sagt DSV-Sportchef Marcel Lipburger. In den letzten zehn Jahren unter der Ära von Herwig Klocker sind die Admiraner im Pokal noch nie soweit gekommen. Mit Nenzing und Egg (jeweils 3:2) hat Admira Dornbirn schon zwei Ligakonkurrenten aus dem laufenden Bewerb geschossen. „Wir müssen möglichst lange die Null halten und über Konter zum Erfolg kommen“, so Admira-Caoch Herwig Klocker. Allerdings fehlen mit Marco Pichler, Richard Kapp, Jeremy Thurnher, Daniel Böhler und Rene Loacker fünf starke Akteure bei Admira Dornbirn für das Stadtderby aus.