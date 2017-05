Illegale Doppelstaatsbürgerschaft: Land kündigt deutlich verschärften Kurs an

Mit einem eigens ausgearbeiteten Fünf-Punkte-Programm will das Land gegen illegale Doppelstaatsbürgerschaften vorgehen, wie die VN berichten. Unter anderem sind verschärfte Kontrollen und Einzelfallprüfungen, aber auch Rückforderungen von Sozialleistungen vorgesehen. Landeshauptmann Markus Wallner betont, es gebe eine absolute Null-Toleranz bei aufgedeckten illegalen Doppelstaatsbürgerschaften. Sicherheitslandesrat Erich Schwärzler sieht zudem die Bundesregierung am Zug: Es gelte, Druck auf türkische Behörden aufzubauen, um entsprechende Informationen über den Verleih türkischer Staatsbürgerschaften an österreichische Staatsbürger zu erhalten.

