ILA in Berlin wird zur Bühne für Kampfjets

Die neueste Version des Transporthubschraubers H-47 Chinook war am ersten Tag der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung nur eine von vielen Attraktionen für die Besucher.

Neben Fachbesuchern kommen traditionell auch viele Schaulustige auf das Ausstellungsgelände in Schönefeld bei Berlin. Immer wieder mussten die Flugbegeisterten hier am Mittwoch kurze Aprilschauer über sich ergehen lassen. Was viele offenbar gern in Kauf nahmen, etwa um den neuen, schweren Transporthubschrauber Sikorsky CH-53K King Stallion mit eigenen Augen zu sehen, beziehungsweise vor die eigene Linse zu bekommen. Der Riesenbrummer mit einem Abfluggewicht von fast 40 Tonnen feierte auf der ILA sein internationales Debüt. Sowohl er als auch der Chinook könnten auch für dringend benötigte Neuanschaffungen der deutschen Luftwaffe infrage kommen.