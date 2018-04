Ikea ruft wegen CO-Überschreitung Gaskochfeld zurück

Der Möbelriese Ikea ruft wegen einer Überschreitung der EU-Grenzwerte für den Ausstoß von Kohlenmonoxid (CO) vorsorglich Gaskochfelder zurück. Betroffen seien Kochfelder des Typs "Eldslaga", die vor 1. Jänner 2018 gekauft wurden, teilte Ikea am Dienstag mit. Um das Problem zu lösen, sei eine kostenfreie Reparatur durch den Kundendienst notwendig.

Die betroffenen Produkte wurden in Deutschland, Österreich, Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Island, in der Tschechischen Republik, in Kroatien, Litauen, Serbien, Russland, in der Slowakei, in Ungarn, Polen, Spanien, Großbritannien, Irland, Italien, Portugal, Belgien und Frankreich verkauft. In Österreich gingen 344 Stück davon über die Ikea-Ladentische.