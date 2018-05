Ikea Lustenau: Antrag auf Volksabstimmung offiziell zurückgezogen

Lustenau - Wie bereits angekündigt zieht die Bürgerinitiative Lebenswertes Lustenau ihren Antrag für eine Volksabstimmung zur Ikea-Ansiedelung nun auch offiziell zurück.

Das Rückzugsformular wurde am Freitag von zwei Vertretern der Initiative unterschrieben, nachdem ein entsprechender Landtagsbeschluss am vergangenen Mittwoch diesen Schritt möglich gemacht hat.

„Die Bürgerinitiative sieht ihre Aufgabe nun als erfüllt an. Die weitere Entwicklung des betreffenden Grundstücks übergeben wir in die Hand der Gemeindevertretung. Wir sind zuversichtlich, dass in einem bürgernahen Prozess eine lebenswerte Lösung für Lustenau gefunden werden wird“, so Sprecher Simon Zünd.