Ihre letzten Worte waren “Ich liebe Dich, Mama”

Die 24-jährige Xanthel Linares aus Hesperia im US-Bundesstaat Kalifornien stürzt mit ihrem Auto in einen Kanal - und ruft aus dem sinkenden Fahrzeug ihre Mutter an, wie die L.A. Times berichtet.. Der jungen Frau ist klar, dass sie sich nicht mehr selbst retten kann und jede Hilfe zu spät kommt. Sie nimmt ihr Smartphone und ruft ihre Mutter an. Kurz danach stirbt sie, und wie ihre Familie anschließend von dem tragischen Unglück berichtet, waren ihre letzten Worte: “Ich liebe Dich, Mama!”

Rettungstaucher des “San Bernardino County Sherrifs Department” konnten wenig später nur noch Xanthels leblosen Körper aus dem Wasser bergen. Über die näheren Umstände des Unfalls, gibt es bisher keine Informationen – Die Untersuchungen der Polizei laufen.